Buca Belediyesi İftar Çadırı Büyük İlgi Gördü

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin kurduğu iftar çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Bu güzel atmosferde sofralarımızın bereketinin çoğalması ve gönül birlikteliğimizin güç kazanmasını diliyorum" dedi.

Buca Belediyesi, Ramazan ayının bolluk ve bereketini Bucalılar ile paylaşmayı sürdürüyor. Özmen Caddesi'nde bulunan Buca Çarşı Amfi Tiyatro alanında kurulan iftar çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Geleneksel Ramazan eğlencelerinin yer aldığı iftar çadırında oruçlar tasavvuf müziği eşliğinde açılıyor; vatandaşlara şerbet ve macun ikramı da yapılırken, her akşam gerçekleştirilen Hacivat ve Karagöz gösterisi de Bucalılara keyifli dakikalar yaşatıyor.

"Birlik ve beraberlik içinde olmayı sürdüreceğiz"

Bucalılarla birlikte iftar yapan Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ramazan ayının heyecanını ve güzelliğini burada komşularımızla paylaşmaktan çok mutluyum. Bu güzel atmosferde sofralarımızın bereketinin çoğalması ve gönül birlikteliğimizin güç kazanmasını diliyorum. Ramazan boyunca her gün bu noktada soframızı kurarak, birlik ve beraberlik içinde olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu