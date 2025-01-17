Buca Belediyesi Kış Aylarında Sıcak Çorba İkramına Başladı

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, çorba ikramına başladı. Buca Belediyesi ikram aracı, sabah erken saatlerde işlerine ve okullarına gitmek için yola çıkan vatandaşlara, kentin en işlek noktalarından biri olan Şirinyer İzban İstasyonu girişinde sıcak çorba ikramında bulunacak. İkram ekibi kış ayları boyunca hafta içi her gün sabah 7.00 ila 9.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İlk çorba dağıtımını kendi elleriyle yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Gün ağarmadan, alın teriyle ve emeğiyle evine ekmek götüren vatandaşlarımıza, sabah okula yetişmeye çalışan gençlerimize çorba dağıtmaya başladık. Bu zorlu yaşam koşullarında bir öğünde daha vatandaşlarımıza destek olabildiğimiz için çok mutluyum. Kent lokantalarımızın ardından başlattığımız bu uygulamanın da memnuniyetle karşılanacağına inanıyorum. Bugün itibarıyla kış ayları boyunca hafta içi her gün sabah saatlerinde çorba dağıtma kararı aldık. Türkiye'de sosyal demokrat belediyecilik denilince akla Buca gelmesi en büyük hedefimiz."