Buca Belediyesi Kıvırcık Ali'yi Unutmadı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Kıvırcık Ali'yi türkülerle andı. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sesini ve sazının tınısını her duyduğumuzda, gönlümüzün en derin yerlerine dokunan Kıvırcık Ali'yi sevgiyle anıyorum" dedi.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2011 yılında henüz 42 yaşındayken hayatını kaybeden Kıvırcık Ali için Şirinyer Düğün Salonu'nda anma etkinliği düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da katıldığı etkinlikte, sevilen sanatçı Caner Gülsüm, türküleriyle geceye katılanlara unutulmaz dakikalar yaşattı. Daha sonra sahne alan Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz ise babasının birbirinden güzel türkülerini Bucalılar için seslendirdi.

"Unutmadık"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi, şarkılarıyla ve sesiyle gönlümüzde derin bir yer edinmiş Kıvırcık Ali'yi yani Ali ağabeyi anmak için bu akşam bir araya geldik. O elim kazada yitirdiğimiz güzel insanı asla unutmadık. Sesini ve sazının tınısını her duyduğumuzda, gönlümüzün en derin yerlerine dokunur. Ülkemizin genelinde çok büyük bir sevgi ve saygıyla dinlendi. Hala sevgi ve saygıyla anılıyor. Buca'da da çok sevildiğini bildiğimiz için bugün burada anma etkinliğini gerçekleştirdik. Bu akşam Caner kardeşim ve Ali ağabeyimizin bizlere emaneti Eren kardeşim sazları, sözleri ve deyişleriyle bizlerle beraberler. Ali ağabeyimizi anıyoruz. Devri daim olsun" diye konuştu.