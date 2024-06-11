Buca Belediyesi Kurban Pazarlarında Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Kurban Pazarlarında Denetimleri Sıklaştırdı

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Buca Belediyesi, kurban pazarlarında denetimlerini arttırarak vatandaşların daha sağlıklı kurban alışverişi yapmalarını sağlıyor. Belediye veterinerleri, vatandaşlara hayvan seçimi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

11.06.2024 10:21  Güncelleme: 11:19
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(İZMİR)- Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Buca Belediyesi kurban pazarlarındaki denetimlerini sıklaştırdı. Belediye veterinerleri vatandaşlara da seçecekleri kurbanlar için "Hayvanın mutlaka küpesi olmalı, sağlıklı yürümeli, burnu nemli, gözü parlak olmalı" uyarısında bulundu.

Buca Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda kurban alışverişlerini yapabilmeleri için kurban pazarlarında denetimlerini arttırdı. Bayramın son gününe kadar devam edecek denetimler kapsamında Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların küpe, pasaport, genel fiziki durum ve evrak kontrolünü yaparken, hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kaydının olup olmadığını da kontrol ediyor.

Vatandaşlara uyarıda bulundular

Öte yandan, Buca Belediyesi veterinerleri vatandaşları da kurban seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Satın alırken ilk önceliğimiz hayvanın kulak küpesinin olmasıdır. Bu küpe, sağlıklı olduğunu ve geldiği yerde sağlık kontrollerinin yapıldığını gösterir. Biz vatandaşların dışarıdan gözlemleyeceği şeyler de var. Hayvan sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyor mu, buna bakmalıyız. Hayvanın burun kısmı parlak ve nemli olmalı; akıntı gelmemeli. Gözü parlak, canlı olmalı ve göz akıntısı olmamalı. Ayrıca çevredeki etmenlere karşı da duyarlı olmalı."

Kaynak: ANKA

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