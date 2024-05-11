Buca Belediyesi Molozla Mücadele Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Molozla Mücadele Seferberliği Başlattı

Buca Belediyesi, ilçe genelinde moloz dökümüne karşı mücadele başlattı. Belediye ekipleri, izinsiz moloz dökenlere cezai işlem uygulayacak ve temizlik çalışmalarını hızlandıracak.

11.05.2024 11:52
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, ilçe genelinde 'Molozla Mücadele Seferberliği' başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Doğamızın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İlçenin kırsal alanlarında ve kent merkezinde ekiplerimiz özenle çalışacaklar, moloz dökenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Bölgede çalışmalarını artıran belediye ekipleri, moloz dökülen alanları hızla temizlerken, izinsiz moloz döken firma ve kişilere cezai işlem uyguluyor.

Konuyla ilgili duyarlılık çağrısı yapan Başkan Görkem Duman, "Vatandaşlarımız, esnafımız çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalı. Yaşadığı kenti sahiplenmeli. Buca hepimizin yuvası. Bu konuda hepimize bir görev düşüyor" diye konuştu.

"BUCA'NIN HER NOKTASINDA TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Çöp ve atıkların insan sağlığı açısından büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Duman, "Denetimlerimiz ilçe genelinde devam edecek. Buca'nın her noktasında teyakkuz halindeyiz. Gelecek nesillere temiz bir Buca bırakmak için personelimizle beraber canla başla çalışıyoruz. Tüm mahallelerimizde temizlik harekatı başlattık. Çalışmalar kapsamında, bütün mahallelerimizde parklar, ana arterler ve tali yolları baştan aşağıya temizliyoruz. Hedefimiz tertemiz bir Buca yaratmak" dedi.

Önceki gün Seyhan Mahallesi'nde kaçak moloz ve çöp dökümü yapıldığı ihbarı alan belediye ekipleri, bölgeye giderek temizlik çalışması yaptı. Ekipler, alanda atıklar nedeniyle çıkan küçük çaplı yangına da müdahale etti.

Kaynak: ANKA

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