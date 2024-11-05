Buca Belediyesi'nden Atatürk'e Saygısızlığa Hukuki Mücadele

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla kentin caddelerine yerleştirilen billboardlara, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çirkin ifadelerin yazılması üzerine harekete geçti. Belediye Başkanı Görkem Duman, Atatürk'ün hatırasına saygısızlık yapan şahısları tespit etmek amacıyla harekete geçtiklerini belirterek, sorumlulara karşı hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.

Buca Belediyesi tarafından 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve ona duyulan derin özlemi ifade etmek amacıyla kentin caddelerine yerleştirilen billboardlara, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çirkin ifadelerin yazılması üzerine harekete geçti. Olayın duyulmasıyla birlikte Buca Belediyesi, üzerine yazı yazılan billbordları kaldırdı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede bu tür provokasyonlara asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, "Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan bu alçakça saygısızlığın hiçbir açıklaması olamaz! Bu çirkinliği işleyenlerin kamera kayıtlarından bulunması ve yargı önünde hesap vermeleri için gerekeni yapacağız! Bucalıların kalbinde Atatürk'ün yeri sonsuzdur" dedi.

Buca Belediyesi, kaldırılan billboardların yerine yenilerinin konulacağını açıkladı.