Buca Belediyesi'nden Çocuklara Eşit Eğitim Fırsatı

(İZMİR)- Buca Belediyesi, Çınar Anaokulları ile modern ve güvenli okul öncesi eğitimin kapılarını açarken Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede oturan tüm çocukların eğitime eşit şartlarda ulaşabilmesi için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için projeler üreten Buca Belediyesi, Çınar Anaokulları ile ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletiyor. Buca Belediyesi iştirakı BUCAMAR'a bağlı olarak faaliyet gösteren Çınar Anaokulları, Buca Çınar, Betontaş ve Çamlıkule Çınar Anaokulu olmak üzere üç farklı şubesi ile her yıl yüzlerce öğrenciye ulaşıyor. 3- 6 yaş grubuna hizmet veren anaokullarında, neşeli bilimler, robotik kodlama, halk oyunları, jimnastik gibi geniş yelpazede dersler veriliyor.

"Çocuklar ve ailelerine desteği sürdüreceğiz"

Her çocuğun geleceğin yapı taşı olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuklarımızın hayalini kurduğu geleceği birlikte inşa edeceğiz. Buca'da hiçbir çocuk eğitimde geride kalmayacak, hepsi eşit fırsatlarla büyüyecek" diye konuştu.

Geniş ders yelpazesi bulunuyor

Çınar Anaokulları Genel Koordinatörü Sinem Bezirci, bir eğitim kurumundan daha fazlası olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizler için okul öncesi eğitim yalnızca akademik anlamda bilgi kazandırmak değil, çocuklarımızın duygusal, zihinsel gelişimlerini de güçlendirmek demek. Bu bağlamda okullarımızda dikkat güçlendirme setleri kullanarak çocuklarımızın odaklanma becerilerini geliştiriyor, aynı zamanda kurum psikoloğumuzdan da destek alarak çocuklarımızın duygusal ve fiziksel gelişimlerini çok yakından takip ediyoruz. Okullarımızda drama, İngilizce, neşeli bilimler, robotik kodlama, halk oyunları, jimnastik gibi bir çok branş dersimiz bulunmakta. Bu branş derslerimizle çocuklarımız hem yeteneklerini keşfediyorlar hem de eğlenerek öğreniyorlar."

Tüm çocukların eğitim imkanına ulaşabilmesi için cüzi bir ücretle hizmet verdiklerini de sözlerine ekleyen Sinem Bezirci, "Böylelikle her çocuğumuz okul öncesi nitelikli eğitimden faydalanmış oluyor" şeklinde konuştu.