Buca Belediyesi\'nden Çocuklara İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimi

Güncel

(İZMİR)- Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle projelerini hayata geçiren Buca Belediyesi, çocuklara iklim değişikliğine karşı farkındalık eğitimleri veriyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuklarımızın hem öğrenip hem de deneyimleyerek farkındalık kazanmaları çevre adına büyük bir umut kaynağı" dedi.

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirgemek amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, "V4Climate Değişikliği ile Mücadele Edecek" projesi kapsamında 12 – 14 yaş arası çocuklarla farkındalık artırıcı bir etkinlik gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, iklim değişikliği ile nasıl mücadele edileceğine dair bilgiler verildi. Eğitimlerin sonunda ise atölye çalışması yapıldı. Çocuklar, Buca'daki bazı semtlerin iklim değişikliği sonrasında nasıl görüneceğini sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle deneyimleme şansı buldu. Öte yandan, evlerinden getirdikleri evsel atıkları, atık kutularına ayrıştırıp atan çocuklar, geri dönüşüme de katkı sağladı.

"Çevre dostu bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı. Onlara sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bugünden harekete geçmek zorundayız. İklim değişikliğiyle mücadele, yalnızca bilim insanlarının değil, hepimizin sorumluluğu. Bu etkinlikte çocuklarımızın hem öğrenip hem de deneyimleyerek farkındalık kazanmaları bizler için büyük bir umut kaynağı. Buca Belediyesi olarak, çevre dostu bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.