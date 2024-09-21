Buca Belediyesi\'nden Dünya Alzheimer Günü\'ne Özel Farkındalık Etkinliği

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde 60 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz hizmet veren Ata Evi'nde bir dizi farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Buca Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü'nde farkındalık yaratacak bir programa imza attı. Ata Evi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan Başkan Duman, Alzheimer hastaları ve ailelerine gereken desteği sunmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirterek, "Unutmayın ki yalnız değilsiniz; birlikte daha güçlü olabilir, bu zorluğun üstesinden hep birlikte gelebiliriz" diye konuştu.

Hastalığı önlemede fiziksel ve zihinsel aktivitelerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Duman, "Ata Evi'nde, 60 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz katılım sağlayabileceği aktivitelere yer veriyoruz. Unutmayalım ki bir toplumu güçlü kılan, yardımlaşma ve anlayışla birbirine destek olabilmesidir. Bizler sosyal demokrat bir yerel yönetim olarak hastalar ve hasta yakınları için oldukça yıpratıcı bu süreçte onların yanlarında olduğumuzu hissetmelerini istedik" dedi.

Seminer düzenlendi

Etkinlik kapsamında Nöroloji Uzmanı Doktor Fatma Akkan, "Alzheimer hastalığı nedir? Nasıl tanı konur? Alzheimer hastalarına bakım verenlere nasıl destek olunmalı? Alzheimer hasta yakınlarının dikkat etmesi gerekenler nelerdir" başlıklı bir seminer verdi.

El becerilerini geliştirdiler

Etkinliğin rahatlama köşesinde ise eğitmen Meltem Deniz'in yoga, meditasyon ve nefes terapisi çemberleri yer aldı. Katılımcıların el becerilerini geliştirmeye yönelik hobi masası kuruldu; burada hep birlikte baskı tekniği ile bez çantalar yapıldı. Grup ve akıl oyunları ile keyifli dakikalar geçiren katılımcılara gün boyu müzik dinletisi sunuldu.