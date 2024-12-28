Buca Belediyesi'nden Kent Belleği Sergisi çağrısı - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Kent Belleği Sergisi çağrısı

Buca Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtacak Kent Belleği Sergisi için vatandaşlardan nesne bağışında bulunmalarını istiyor. Başkan Görkem Duman, anı değeri yüksek objelerin toplumsal hafızaya katkı sağlayacağını belirtti.

28.12.2024 11:07  Güncelleme: 12:53
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, her köşesinde ayrı bir hikayesi olan ilçenin belleğini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Kuracakları Kent Belleği Sergisi için Bucalılara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Anı değeri yüksek, Buca'mızın tarihine dokunacak objelerinizin bağışlarını bekliyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan nesnelerin yer alacağı Kent Belleği Sergisi için çalışmalara başladı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin giriş katında kalıcı olarak yer alacak sergiye bağışta bulunmak isteyenlerin, objelerini Uğur Mumcu Caddesi numara 29 adresindeki Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edebileceği belirtildi.

Seçici kurul belirleyecek

Seçici kurul tarafından belirlenecek objelerin sergide yer alacağını dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kentsel hafızanın korunması yönünde, yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmalar oldukça kıymetli. Buca Belediyesi olarak, değişimin ve gelişimin çok büyük bir hızla gerçekleştiği günümüzde, geçmişe dair hatıralarımıza sahip çıkarak toplumsal birlikteliğimizin inşasına katkı koymayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan anı değeri yüksek, Buca'mızın tarihine dokunacak objelerin bağışlarını bekliyoruz. Buca'ya ve Buca'daki yaşama dair her türlü materyali, geçmiş dönemde tarımda, hayvancılıkta, gündelik yaşamda kullanılan araç ver gereçleri, dönem kıyafetlerini, fotoğraf, kartpostal, mektup, harita, çizim, resim gibi her türlü yazılı ve görsel belgeyi bize ulaştırmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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