Buca Belediyesi'nden Kent Belleği Sergisi Hazırlığı

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan nesnelerin yer alacağı Kent Belleği Sergisi için Pembe Köşk'te çalışmalara başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, anı değeri yüksek, Buca'nın tarihine dokunacak objelerin bağışlarını beklediklerini söyledi.

Buca'nın tarihi köşklerinden biri olan ve son yıllarda Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet veren Pembe Köşk (Hacı Davut Fargoh Malikanesi), Buca Kent Belleği Sergisi için hazırlanıyor. Köşkte incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'mıza yıllarca hizmet vermiş olan binamıza yeni bir işlev kazandırıyoruz ve Buca Kent Belleği Sergisi'ni bu tarihi atmosferde hizmete açıyoruz" diye konuştu.

Buca Belediyesi'nin geçmişe ilişkin hatıralara sahip çıkarak toplumsal birlikteliğin inşasına katkı koymayı hedeflediğini ifade eden Duman, "Vatandaşlarımızdan anı değeri yüksek, Buca'mızın tarihine dokunacak objelerini bağışlamalarını bekliyoruz. Gelin, Buca'mızın geçmişini hep birlikte geleceğe taşıyalım" dedi.

Sergide sinevizyon gösterimi yer alacak

Buca Belediyesi, geçtiğimiz ay sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara Buca'ya ve Buca'daki yaşama dair her türlü materyali, geçmiş dönemde tarımda, hayvancılıkta, gündelik yaşamda kullanılan araç ve gereçleri, dönem kıyafetlerini, fotoğraf, kartpostal, mektup, harita, çizim, resim gibi her türlü yazılı ve görsel belgeyi kendilerine bağışlamaları konusunda çağrıda bulundu. Sergiye bağışta bulunmak isteyen vatandaşların, sahip oldukları materyal veya görselleri Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edebilecekleri ifade edildi. Bağışlanan materyallerden uygun bulunanlar hazırlıkların bitmesinin ardından tarihi köşk binasında sergilenecek. Sergide ayrıca Buca'nın eski görüntülerine yer verilen sinevizyon gösterimi de yapılacak.