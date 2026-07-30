Buca Belediyesi'nden ücretsiz YKS tercih desteği - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden ücretsiz YKS tercih desteği

Buca Belediyesi\'nden ücretsiz YKS tercih desteği
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Buca Belediyesi, YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Tüm çabamız, gençlerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alması için" dedi.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Tüm çabamız, gençlerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alması için" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, Barış Mahallesi'nde bulunan Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde (BEM) YKS Tercih Danışmanlık Günleri'ni başlattı. 10 Ağustos'a kadar hafta içi 09.30 – 17.00 saatleri arasında verilecek hizmet kapsamında uzman eğitmenler, gençlerin ilgi alanları, başarı sıralamaları ve yeteneklerini değerlendirerek en uygun tercih listesini oluşturmalarına rehberlik edecek. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin 0 (232) 439 10 10 numaralı telefonun 3535 veya 3536 dahili hatları üzerinden randevu almaları gerektiği ifade edildi.

"GENÇLERİN YANINDAYIZ"

Gençlerin doğru tercihler yapmasının ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, şunları söyledi:

"Uzun ve yorucu bir hazırlık sürecini geride bırakan gençlerimiz şimdi geleceklerine yön verecek önemli bir karar aşamasında. Buca Belediyesi olarak bu süreçte öğrencilerimizi ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Uzman kadromuzla, gençlerimizin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve başarı sıralamalarına uygun tercih yapmalarına destek oluyoruz. Tüm çabamız, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almaları ve hayalini kurdukları geleceğe güvenle yürümeleri için."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden ücretsiz YKS tercih desteği - Son Dakika

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