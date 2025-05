Buca Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere 'Merhaba Bebek' Paketi

(İZMİR)- Buca Belediyesi, 0-6 ay arası bebekler için "Merhaba Bebek" paketi kampanyası başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Merhaba Bebek onlarla ilk buluşmamız ancak ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerimiz, sanat ve spor kurslarımız, etüt merkezlerimiz gibi uygulamalarımızla her zaman destekçileri olacağız" dedi.

Hayatın her anında Bucalıların yanında olmayı ilke edinen Buca Belediyesi, ilçeye yeni katılan minik hemşehrilerini "Merhaba Bebek" setiyle karşılıyor. İçinde şampuan, ateş ölçer, ıslak mendil, alt açma seti gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bebek bakım çantaları ailelere dağıtılıyor. Ailelerin heyecanına ortak olan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdürerek her yaştan ve her kesimden Bucalıya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Yaşamlarının her döneminde destekçileri olacağız"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Merhaba Bebek, gerçekten çok büyük mutlulukla hayata geçirdiğimiz bir çalışma. Buca'nın yeni bireylerini olabildiğince özenli bir şekilde karşılamak ve büyük ailemize 'hoş geldin' demek istiyoruz. Yaşama gözlerini açtıkları ilk andan itibaren her anlarında yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Merhaba Bebek paketlerimiz onlarla ilk buluşmamız ancak ardından ileri yaşlarda ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerimiz, sanat ve spor kurslarımız, etüt merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz gibi uygulamalarımızla her zaman destekçileri olacağız. Onları çok seviyoruz" diye konuştu.

Ailelerin başvuruda bulunması gerekiyor

0 ila 6 ay arası bebeği olan ailelerin "Merhaba Bebek" paketinden faydalanabilmeleri için Şirinyer'de bulunan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'ne (İnkılap Mahallesi Koşu Yolu Caddesi Numara: 12) başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ailelerin başvuru anında yanlarında doğum belgesi, anne ya da babanın kimlik fotokopisi ve Buca'da oturduklarına dair ikametgah belgesi bulundurması gerekiyor. Destek paketi ile ilgili bilgi almak isteyenlerin ise 0 232 216 21 46 numaralı telefon hattını arayabileceği ifade edildi.