Buca Belediyesi'ne Hayırsever Aileden Tarla Bağışı

Güncel

(İZMİR)- Bucalı hayırsever bir aile, Kaynaklar bölgesinde bulunan 66 bin metrekarelik arazilerini tarla olarak kullanılmak üzere Buca Belediyesi'ne bağışladı. Belediye Başkanı Görkem Duman, bu tarlada üretecekleri organik ürünleri Belediye Lokantası aracılığıyla hemşehrilerine ulaştıracaklarını söyledi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken hayırsever bir aileden kendisine destek geldi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever aile, Kaynaklar bölgesinde bulunan 66 bin 422 metrekarelik arazilerini Başkan Duman'ın görev süresi boyunca tarla olarak kullanılmak koşuluyla belediyeye bağışladı. Bağış yapan aileye teşekkürlerini ileten Başkan Görkem Duman, "Bugün bir iyilik köprüsünün adımlarını atıyoruz. Bu zor dönemde yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürürken hayırsever bir ailemizden bizlere önemli bir destek geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Duman: "Toprak analizi yapıyoruz"

Zafer Mahallesi'nde bulunan arazide çalışmalara hızla başladıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "İlk olarak toprak analizi yaptırıyoruz. 'Ne üretebiliriz, ne üretirsek daha çok verim alırız' diye Tarım Müdürlüğümüz çalışma yapıyor. Sonrasında hızla üretime geçeceğiz" dedi. Amaçlarının organik ve sağlıklı ürünler üretmek olduğunu ifade eden Duman, bu tarlada üretecekleri ürünleri Belediye Lokantası aracılığıyla hemşehrilerine ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.