Buca Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Önlem Alıyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Önlem Alıyor

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Buca Belediyesi, ormanlık alanlarda olası bir felakete karşı önlem alarak 20 litrelik su bidonları yerleştirdi. Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

30.07.2024 11:30  Güncelleme: 12:49
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(İZMİR) - Ülke genelinde aşırı sıcak havanın etkisi ve dikkatsizlikler nedeniyle yangın riski artarken Buca Belediyesi, ormanlık alanlarda olası bir felakete karşı önlem aldı. Belediye, ormanlık alanların yol kenarlarına ilk müdahaleyi sağlayabilecek 20 litrelik su bidonları bıraktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Önlem alıyoruz, risk almıyoruz" dedi.

İzmir'in akciğerleri konumundaki Buca'nın ormanlarını olası bir felaketten korumak için harekete geçen Buca Belediyesi, Kaynaklar bölgesindeki ormanlık alanlarda yol boyunca 20 litrelik acil yangın söndürme bidonları yerleştirdi. Orman yangınlarının büyümemesi için ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşlardan söz konusu bidonların yangın dışında farklı amaçlarla kullanılmaması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Duman: "Önlem alıyoruz, risk almıyoruz"

Kentte son zamanlarda yaşanan yangınların herkesi çok üzdüğünü belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Son zamanlarda çıkan orman yangınları içimizi yaktı. Çıkan yangınların yüzde doksanının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yangınlarla mücadele konusunda vatandaşlarımıza çok iş düşüyor. Buradan tekrar uyarıda bulunmak istiyorum; yaşadığı kenti seven, kendisini onun bir parçası hisseden tüm vatandaşlarımız, yol kenarlarına ve ormanlık alanlara lütfen çöplerini atmasınlar. Hele sigara izmariti, kırık cam gibi atıklardan itina ile kaçınsınlar. Küçücük bir kıvılcım binlerce ağacımızın kaybı ile sonuçlanıyor. Orman yangınlarının büyümemesi için ilk müdahale çok önemli. Bizler de geri dönüştürülmüş bidonları ormanlık alanlarda yol kenarlarına bırakıyoruz. Önlem alıyoruz, risk almıyoruz."

Kaynak: ANKA

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