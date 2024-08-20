Buca Belediyesi Ormanlık Alanlarda Temizlik Çalışması Yapacak - Son Dakika
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Buca Belediyesi Ormanlık Alanlarda Temizlik Çalışması Yapacak

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları nedeniyle Buca Belediyesi ormanlık alanlarda ve yakınlarında temizlik çalışması gerçekleştirecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşları çalışmaya katılmaya davet etti.

20.08.2024 15:44
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(İZMİR) - Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları nedeniyle Buca Belediyesi ormanlık alanlarda ve yakınlarında temizlik çalışması gerçekleştirecek.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla vatandaşları çalışmaya katılmaya davet ederek "Güzel İzmir'imizin dağlarındaki yeşiller hiç solmasın diye hep beraber el birliğiyle temizlik çalışmamızı gerçekleştirelim" dedi.

Duman: "Bilinçlenmek zorundayız"

Olası orman yangınlarının önüne geçilmesi hedeflenen çalışma için Bucalılara bir çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, doğanın bir parçası olarak yaşadığımız çevreye borçlu olduğumuzu belirterek "Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu konuda toplumumuzda bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Tüm Bucalıları ve tüm İzmirlileri yaşadığımız doğaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Güzel İzmir'imizin dağlarındaki yeşiller hiç solmasın diye el birliğiyle temizlik çalışmamızı gerçekleştirelim" diye konuştu.

Vatandaşlar için araç kaldırılacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle beraber meydana gelen orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çağrıda bulunan Buca Belediyesi, sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar ve vatandaşların katılımıyla ormanlık alanlarda çevre temizliği gerçekleştirecek.

İlk olarak 23 Ağustos Cuma günü Buca kırsalında bulunan Yıldızlar Mahallesi'nde yapılacak çalışmayla orman içinde, yol kenarlarında ve tarım alanlarının çeperlerinde yangın için büyük risk oluşturan atıklar temizlenecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için aynı gün saat 09.00'da Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden araç kaldırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Ormanlık Alanlarda Temizlik Çalışması Yapacak - Son Dakika

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