Buca'da Ramazan Dayanışması

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi dağıtımına başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ramazan, gönülleri açma ayıdır. Bu ayda kimseyi yalnız bırakmayacak, dayanışmayı Buca'nın her sokağında hissettireceğiz" dedi.

Buca Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin temel mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak bakliyat çeşitleri, pirinç, bulgur, çay, şeker ve makarna gibi ürünlerin yer aldığı gıda kolilerinin dağıtımına başladı. Ayrıca, ramazan ayı boyunca her akşam Şirinyer Düğün Salonu'nda iftar sofrası kurulacağı duyuruldu.

Ramazan ayının sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın ayı olduğuna dikkati çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ramazan, gönülleri açma ayıdır. Bu ayda kimseyi yalnız bırakmayacak, dayanışmayı Buca'nın her sokağında hissettireceğiz. Buca'da hiçbir tencerenin boş kalmaması, her evde iftar sevincinin yaşanması için ailelerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim görevimiz, yalnızca temel belediyecilik hizmetlerini sürdürmek değil zor günlerinde vatandaşımızın yanında olmaktır. Buca Belediyesi olarak hizmetimizin merkezine insanımızı koyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.