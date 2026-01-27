Buca Belediyesi Ekipleri, Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Sahada - Son Dakika
Buca Belediyesi Ekipleri, Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Sahada

27.01.2026 11:30  Güncelleme: 12:08
Buca Belediyesi, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale için tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşların müsterih olmasını belirterek, ekiplerin gece boyunca yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tüm birimleri ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ekiplerimiz, tıkanan mazgallardan devrilen ağaçlara kadar her türlü aksaklığa anında müdahale ederek ulaşımın ve günlük yaşamın akışını sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, şehrimizin her noktasında kontrol bizde" dedi.

Tüm gece boyunca etkili olan yoğun yağış ve fırtına İzmir genelinde olduğu gibi Buca'da da olumsuzluklara neden oldu. Bazı yerlerde evlerin çatıları uçarken pek çok yerde ağaçlar yol ve kaldırımlara devrilerek yaya ve araç trafiğini engelledi.

Buca Belediyesi, olumsuzluklara müdahale için tüm birimleri ile sahada tüm gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Duman, Buca'nın huzuru ve güvenliği için tüm birimleri ile sahada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun, şehrimizin her noktasında kontrol bizde"

"Fırtına ve yoğun yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etmek için ekiplerimiz 7/24 esasına göre nöbetini sürdürüyor. Şehrimizi etkisi altına alan olumsuz hava şartlarına karşı tüm birimlerimizle en üst düzeyde teyakkuz halindeyiz. Meteoroloji uyarılarını aldığımız ilk andan itibaren çalışmalarımızı başlattık ve personelimizle sahadaki yerimizi aldık. Ekiplerimiz, tıkanan mazgallardan devrilen ağaçlara kadar her türlü aksaklığa anında müdahale ederek ulaşımın ve günlük yaşamın akışını sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, şehrimizin her noktasında kontrol bizde. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize bu zorlu mesailerinde kolaylıklar diliyorum."

Buca Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları ile ilçe genelinde yaşanan ağaç devrilmesi vakalarına hızla müdahale edildi. Devrilen tüm ağaçlar motorlu testerelerle kontrollü bir biçimde küçük parçalara ayrıldı. İş makineleri ve kamyonlar yardımı ile toplanan ağaç dalları yollardan temizlenerek bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler gece boyunca Onat Caddesi, Fırat Mahallesi 289/65 Sokak, Uçan Yol Homeros Bulvarı'nda yaşanan ağaç devrilmelerine müdahale etti. Yeşilbağlar Mahallesi 637/4 Sokak'ta ise ağacın bir apartmanın çatısına devrilmesi sonucu evin çatısı hasar aldı.

Sabah saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte Fırat Mahallesi 272 Sokak Dalyan Sitesi'nde ağaç devrilmesi olayına müdahale ederek olumsuz durumun ortadan kalkması için yoğun mesai harcadı.

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) de diğer ekiplerle birlikte dün akşam ve gece boyunca sahada bulunarak ilçedeki hasarın giderilmesi için yoğun mesai harcadı. BUCAKUT, Çamlık Mahallesi'nde yaşanan çatı uçması olayına hızla müdahale etti. Bölgeye giden ekipler öncelikle çatının elektrik telleri üzerine düşmesi nedeni ile güvenlik önlemi alarak çalışmalarını sürdürdü. Elektrik şirketi ile irtibata geçen ekipler, hatta verilen elektriğin kesilmesini sağlayarak yaşanacak herhangi bir can kaybının önüne geçti. Ardından çatının kaldırılması için çalışmalara başlandı.

BUCAKUT ekipleri Akıncılar Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde yaşanan ağaç devrilmesi vakalarına da müdahale etti. Cadde boyunca iki farklı noktada çalışmalarını sürdüren ekip devrilerek araç ve yaya trafiğine engel olan ağaçları kaldırarak yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

Kaynak: ANKA

