Buca Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncel

Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

(İZMİR) - İzmir'de Buca Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ana caddeler arazözlerle yıkanıyor, ara sokaklar süpürülüyor, çöp konteynerleri bulundukları yerde sterilize ediliyor.

"Pırıl Pırıl Bir Buca" hedefiyle çalışmalarını gerçekleştiren Buca Belediyesi, temizlik harekatını sürdürüyor. Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kez Yeşilbağlar Mahallesi'nde temizlik yaptı. Buca Belediye Başkan Görkem Duman'ın eşlik ettiği çalışmanın ardından ana caddeler, ara sokaklar, parklar ve yeşil alanlar tertemiz şekilde Bucalıların hizmetine sunuldu.

Buca'nın 47 mahallesinin hepsinde tek tek çalışma gerçekleştireceklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ekiplerimiz, bir mahallemizi belirleyerek orada topyekün çalışma gerçekleştiriyor. Güzel Buca'mız için hiç durmadan çalışıyoruz. Tüm caddelerimiz, parklarımız, oyun alanlarımızı temizleyerek vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Neler yapılıyor?

Temizlik çalışmaları kapsamında ana caddeler arazözler ile yıkanıyor. Tek tek ara sokaklara giren ekipler, tüm sokakları baştan sona süpürüyor. Mahallelerde bulunan çöp konteynerleri özel araçlarla bulundukları yerde sterilize edilerek, koku oluşumunun önüne geçiliyor. Çocukların severek oynadığı oyun alanları özenle temizleniyor. Parklar ve bahçeler de önce süpürülüp ardından tazyikli su ile yıkanıyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.