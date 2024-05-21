Buca Belediyesi Temizlik Harekatına Hız Verdi - Son Dakika
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Buca Belediyesi Temizlik Harekatına Hız Verdi

Buca Belediyesi, sıcak hava etkisini göstermeye başladığı İzmir'de temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Görkem Duman, 47 mahallenin tamamını pırıl pırıl yapacaklarını belirtti ve Buca'nın yaz aylarına tertemiz gireceğini söyledi.

21.05.2024 13:57
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(İZMİR)- Sıcak hava kent genelinde etkisini göstermeye başlarken, Buca Belediyesi temizlik harekatına hız verdi. 47 mahallenin tamamını pırıl pırıl yapacaklarını belirten Başkan Görkem Duman, "Buca yaza tertemiz girecek" dedi.

Buca Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmaları tam gaz devam ediyor. Her gün büyük bir ekiple Buca'nın bir mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, parklardan sokaklara, çöp konteynerlerinden oyun alanlarına kadar her yer baştan aşağıya temizleniyor. Ayrıca, oyun alanlarının bakım ve tamiri de yapılırken kent mobilyaları da temizlik çalışmaları çerçevesinde yıkanıp onarılıyor.  Yeşil alanlarda kosa çalışması yapılırken, ana caddeler süpürgeli temizlik araçlarıyla yıkanıp temizleniyor, konteynerler ise temizliğin ardından ilaçlanarak koku ve sinek oluşumunun önüne geçiliyor.

"Çalışmalar aralıksız sürecek"

Yaz aylarına pırıl pırıl bir Buca'nın yüklendiğini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bugüne kadar Buca Koop, Yıldız, Kuruçeşme, Yenigün, İzkent, Fırat ve Kaynaklar mahallelerinde çalışma yapıldığını, bu çalışmaların aralıksız olarak diğer mahallelerde de devam ettiğini söyledi.  Duman, "Buca yaza tertemiz girecek. Tüm hemşehrilerim çok güzel bir yaz ayı geçirecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Temizlik Harekatına Hız Verdi - Son Dakika

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