Buca Belediyesi "Yaşlı Dostu" Hizmetlerini Fuarda Tanıttı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'na katılarak yaşlılara yönelik hayata geçirdiği sosyal ve destekleyici hizmetleri tanıttı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Yaş almış büyüklerimizin sosyal yaşamın içinde, sağlıklı ve üretken bireyler olarak yer almasını önemsiyoruz. Buca'da kimseyi yalnız bırakmayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda Buca Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü. Belediyenin Çınarlar Buluşma Noktaları başta olmak üzere yaş almış bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen projeleri, fuar katılımcılarından tam not aldı. Öte yandan, standı ziyaret eden vatandaşların tansiyon ölçümleri yapılarak, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Buca Belediyesi'nin kadın kursiyerlerinin zumba gösterileri de fuara renk kattı.

"Büyüklerimizin her zaman yanındayız"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, fuara katılımlarının temel amacının yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve onlara sunulan imkanları daha geniş kitlelere duyurmak olduğunu ifade ederek, "Yaş almış büyüklerimizin sosyal yaşamın içinde, sağlıklı ve üretken bireyler olarak yer almasını önemsiyoruz. Buca'da kimseyi yalnız bırakmayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan büyüklerimizin her anında yanındayız" diye konuştu.