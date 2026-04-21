Buca'da 23 Nisan Coşkusu

(İZMİR) - Buca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm çocukları Işılay Saygın Meydanı'ndaki kutlamalara davet etti.

Buca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Işılay Saygın Meydanı'nda düzenleyeceği Çocuk Şenliği ile kutlayacak. Şenlik, kortej yürüyüşünden sahne gösterilerine, spor şovlarından eğlenceli etkinliklere kadar uzanan zengin programıyla kenti bayram havasına bürüyecek.

Kortej yürüyüşü düzenlenecek

Kutlamalar saat 13.30'da Buca Belediyesi önünde başlayacak. Bayraklar ve marşlar eşliğinde meydanlara taşınacak kortej, Işılay Saygın Meydanı'nda son bulacak. Meydan gün boyu sürecek etkinliklerin merkezi olacak.

Programın açılışında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak çocukların bayramını kutlayacak. Programın devamında sahne, Buca Belediyesi Pırlanta Çocuk Oyun Aktivite Merkezleri'nde eğitim gören miniklere bırakılacak. Hazırladıkları gösterilerle bayramın ruhunu yansıtacak çocukların ardından, jimnastik ve tekvando sporcularının şovlarıyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Öte yandan, gün boyunca alanda oyun parkurları, yüz boyama etkinlikleri, maskot gösterileri ve çeşitli ikramlarla şenlik kesintisiz devam edecek.

Başkan Görkem Duman'dan davet

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm Bucalıları bayram kutlamasına davet ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramı, Buca'nın çocuklarına yakışır bir neşeyle kutlayacağız. Gelin, 23 Nisan coşkusunu hep birlikte paylaşalım, meydanlarımızı çocuklarımızın kahkahalarıyla dolduralım. Tüm hemşehrilerimi ve kıymetli evlatlarımızı şenliğimize bekliyoruz" diye konuştu.