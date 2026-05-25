Buca'da 4 Çocuk, Adamı Darp Etti

25.05.2026 23:37
İzmir Buca'da 4 çocuk, bir adamı darbedip parasını ve altın bilekliğini gasbederek yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde Osman K.'yi (56) darbedip parasını ve altın bilekliğini gasbeden kaçan 4 şüpheli çocuk, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 01.30 sıralarında ilçede bulunan Cihangir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Osman K., 4 çocuk tarafından darbedilip, içerisinde 5 bin lira olan cüzdanıyla altın bilekliğinin gasbedildiği şikayetiyle polis merkezine başvurdu. Başvuru sonrası harekete geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera incelemesi ve saha araştırması sonucunda olayı E.K. (16), S.S. (14), M.A. (15) ve N.Ç.'nin (16) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polisin, Konak ilçesindeki farklı adreslere yaptığı operasyonlarda 4 şüpheli çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; darp olayının ardından şüphelilerin bölgeden uzaklaştıkları ve gittikleri bir markette parayı aralarında bölüşüp alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları yer alıyor.

Kaynak: DHA

Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
