Buca'da Geleceğin Psikologlarına "Afet" Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca'da Geleceğin Psikologlarına "Afet" Semineri

13.02.2026 11:17  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 'Afet Sonrası Psikolojik Güçlenme' seminerine ev sahipliği yaptı. Psikoloji öğrencileri, afet sonrası psikososyal destek süreçleri hakkında bilgi aldı.

(İZMİR) - Afetlere karşı psikolojik hazırlığın önemi Buca'da masaya yatırıldı. Psikoloji öğrencileri, afet sonrası psikososyal destek süreçlerine dair kapsamlı bir eğitim aldı.

Gençleri geleceğe hazırlayan projeleriyle dikkat çeken Buca Belediyesi, anlamlı bir farkındalık etkinliğine kapılarını açtı. Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) tarafından hazırlanan "Afet Sonrası Psikolojik Güçlenme" semineri, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Psikoloji bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, olası afetler sonrası toplumsal iyileşme süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Saha tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Seminerde klinik psikolog Ekin Çakır ve psikolog Deniz Eryılmaz konuşmacı olarak yer aldı. İnteraktif formatta gerçekleşen etkinlikte, belirsizlik, risk, beklenmedik kayıplar gibi kavramlar tartışıldı. Öte yandan, 6 Şubat depremi sonrası bölgede aktif görev alan psikolog Deniz Eryılmaz, deneyimlerini genç meslektaş adaylarına aktararak saha gerçeklerine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da Geleceğin Psikologlarına 'Afet' Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:14:32. #7.11#
SON DAKİKA: Buca'da Geleceğin Psikologlarına "Afet" Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.