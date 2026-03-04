Buca'da Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfek ile uyuşturucu maddeyle yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 11 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda şüpheli O.Y'yi yakaladı.

Ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 300 gram esrar ele geçirdi.

Yapılan sorgulamada, "silahlı tehdit" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlenen O.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.