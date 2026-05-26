Buca'da İbadethaneler Bayrama Hazırlandı

(İZMİR) - Buca'da vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve sağlıklı koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ibadethaneler bayrama hazır hale getirildi.

Buca Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki cami, cemevi ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçedeki cami ve cemevlerinin iç mekanları detaylı şekilde temizlenirken; avlular, abdesthaneler, ortak kullanım alanları ve çevre düzenlemeleri de titizlikle gerçekleştirildi. İbadethanelerde hijyen çalışmalarının yanı sıra kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı dezenfeksiyon uygulamaları da yapıldı.

Belediye Başkanı Görkem Duman, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, "Komşularımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilmesi için bayram öncesinde camilerimizde ve cemevimizde kapsamlı bir çalışma yürüttük. Buca'nın dört bir yanında yaşam alanlarını temiz ve sağlıklı tutmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.