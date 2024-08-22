Buca'da İlk Kavun Festivali Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca'da İlk Kavun Festivali Düzenlenecek

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi'nde bu yıl ilk defa kavun festivali düzenlenecek. Festival öncesi mahalledeki sağlık ocağının açılışı da yapılacak.

22.08.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de kavunu ve inciriyle ünlü Buca ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi'nde bu yıl ilk defa kavun festivali düzenlenecek.

Kırklar Çevre Koruma ve Kültür Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, muhtarlık himayesinde kurulan dernek tarafından bu yıl ilk kez kavun festivali gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhtar Rakip Becer, 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festival öncesi mahallelerindeki sağlık ocağının açılışının da yapacaklarını, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın hem sağlık ocağına hem de festivalin düzenlenmesine büyük destek verdiğini bildirdi.

Kırklar Çevre Koruma ve Kültür Derneği Başkanı Osman Böyük de derneklerinin kurulduğu ilk yılda kavunu festivali düzenlediklerini belirterek, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Kaynak: AA

izmir, Buca, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da İlk Kavun Festivali Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: Buca'da İlk Kavun Festivali Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement