Buca'da İlk Kavun Festivali Düzenlenecek

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İzmir'de kavunu ve inciriyle ünlü Buca ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi'nde bu yıl ilk defa kavun festivali düzenlenecek.

Kırklar Çevre Koruma ve Kültür Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, muhtarlık himayesinde kurulan dernek tarafından bu yıl ilk kez kavun festivali gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhtar Rakip Becer, 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festival öncesi mahallelerindeki sağlık ocağının açılışının da yapacaklarını, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın hem sağlık ocağına hem de festivalin düzenlenmesine büyük destek verdiğini bildirdi.

Kırklar Çevre Koruma ve Kültür Derneği Başkanı Osman Böyük de derneklerinin kurulduğu ilk yılda kavunu festivali düzenlediklerini belirterek, tüm vatandaşları festivale davet etti.