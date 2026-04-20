Buca Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'nde Yoga Heyecanı

20.04.2026 10:35  Güncelleme: 11:36
Buca Belediyesi Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen yoga dersleri, kadınların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlıyor. Merkez, kadınlara yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri sunarken, dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen yoga dersleri kadınların hem bedenine hem ruhuna dokunuyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, merkezin, dayanışmanın, sağlıklı yaşamın ve kadın emeğinin kalbi olacağını söyledi.

Buca Belediyesi Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi, kısa sürede semtin sosyal yaşam merkezi haline geldi. Kadınların hayatına dokunmak ve dayanışmayı artırmak amacıyla hizmet veren merkezde düzenlenen yoga eğitimi, büyük ilgi gördü.

Uzman eğitmen eşliğindeki derslerde kadınlar, hem fiziksel hem de zihinsel yolculuğa çıktı. Kadın, çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık ve hukuki destek hizmetlerini de sürdüren merkez, önümüzdeki süreçte açılacak yeni kurs ve etkinliklerle daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyor.

"Bu mutluluğu Buca'nın her sokağına yaymaya karalıyız"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, merkezin, dayanışmanın, sağlıklı yaşamın ve kadın emeğinin kalbi olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buca'mızın güçlü kadınları için hayata geçirdiğimiz Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'mizin kısa sürede bir yaşam merkezine dönüştüğünü görmek bizler için en büyük mutluluk. Bugün burada kadınlarımızın sadece sosyal ve hukuksal haklarını savunmakla kalmıyor, yoga gibi etkinliklerle fiziksel ve ruhsal sağlıklarına da katkı sunuyoruz. Kadınlarımızın yüzündeki bu mutluluğu Buca'nın her sokağına yaymaya kararlıyız."

Etkinliğe katılan kadınlar ise yoga sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde günün yükünü geride bırakıyoruz. Kendimizi daha hafif, daha güçlü hissediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

