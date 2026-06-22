Buca'da Kaldırım İşgallerine Geçit Yok - Son Dakika
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Buca'da Kaldırım İşgallerine Geçit Yok

22.06.2026 13:51  Güncelleme: 15:11
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Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaldırım işgali ve yaya geçişini engelleyen unsurlara karşı denetimlerini artırdı. Kozağaç Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı, malzemelere el konuldu.

(İZMİR) - Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kamusal alanların adil kullanımını sağlamak için pazar yerlerinden ana caddelere kadar her noktayı mercek altına alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gelen şikayetler ve rutin planlamalar doğrultusunda denetimlerini sıklaştırdı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Kent estetiğini bozan ve yayaların geçişini engelleyen unsurlara karşı harekete geçen ekipler, son olarak Kozağaç Mahallesi'nde kapsamlı çalışma yaptı.

Özellikle yayaların kullanımına ayrılan kaldırımların esnaf tarafından işgal edilmesine yönelik gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, 220 Sokak üzerinde detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan denetimlerde, uyarılara rağmen kaldırım işgaliyesine devam eden, yaya geçişini zorlaştıran işletme ve kişilere cezai işlem uygulandı.

Kaldırımları kapatan ve kurallara aykırı şekilde konuşlandırılan malzemelere ekiplerce el konulurken, cadde ve sokaklar yayalar için daha güvenli hale getirildi.

"AMACIMIZ DAHA DÜZENLİ VE YAŞANABİLİR BİR BUCA"

Buca Belediyesi yetkilileri, ilçede düzeni sağlamak adına pazar yerlerindeki fiyat, etiket ve düzen kontrolleri ile cadde üzerindeki işgaliye denetimlerinin eş zamanlı olarak devam edeceğini belirtti. Esnafa kurallara uyulması konusunda gerekli yasal uyarıların bizzat yapıldığını hatırlatan yetkililer, tüm Bucalıların hakkını korumak ve daha düzenli bir kent oluşturmak adına denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da Kaldırım İşgallerine Geçit Yok - Son Dakika

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