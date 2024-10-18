İzmir'de kazılan mezarda siyah poşet içinde başka iki insanın kemikleri bulundu - Son Dakika
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İzmir'de kazılan mezarda siyah poşet içinde başka iki insanın kemikleri bulundu

İzmir\'de kazılan mezarda siyah poşet içinde başka iki insanın kemikleri bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde kazılan mezarda, mezar sahibinin dışında siyah bir poşete konulmuş iki kişiye ait kemikler bulundu. Kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

18.10.2024 12:47
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İzmir'in Buca ilçesinde açılan mezarda, mezar sahibi dışında iki kişinin kemikleri bulundu. Kemiklerin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SİYAH POŞETTE İNSAN KEMİKLERİ

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istendi. Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulundu.

KEMİK PARÇALARI GASİLHANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçaları görevlilerce İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü.

SIRRI DNA TESTİ ÇÖZECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının durumu bildirmesiyle mezarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme yapıldı. İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: AA

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, izmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kazılan mezarda siyah poşet içinde başka iki insanın kemikleri bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bilal Çakmak:
    İki cinayet daha çıktı ortaya 1 0 Yanıtla
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