Buca\'da Orman Yangını

İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.