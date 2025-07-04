Buca'da Orman Yangını Nedeniyle Tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Buca ilçesinde 29 Haziran'da ailesinin ikametini benzin dökerek kundaklayıp, çevre yolu kenarında ormanlık alanı ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.Ö'nün (44) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir şüphelinin, benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.

Bakan Tunç, ikametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli hakkında, "kasten orman yangınına sebebiyet verme" suçu kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.