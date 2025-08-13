Buca'da Orman Yangınına Gönüllü Müdahale - Son Dakika
Buca'da Orman Yangınına Gönüllü Müdahale

13.08.2025 11:31
Tuğçe Ustaoğlu, İzmir Buca'daki orman yangınında gönüllü olarak alevlere karşı mücadele etti.

İzmir'de orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 2 yıldır gönüllü katılan okul öncesi öğretmeni Tuğçe Ustaoğlu, dün Buca ilçesinde çıkan yangında da ekiplerle birlikte alevlere karşı savaş verdi.

Buca'da dün akşam otoyoldaki bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları gece boyunca sürdü.

"Yeşil Vatan" için zor şartlarda yapılan mücadeleye çok sayıda gönüllü destek verdi. İzmir'de anaokulunda görevli öğretmen Tuğçe Ustaoğlu da alevlere karşı savaş veren gönüllüler arasında yer aldı. Gönüllü arkadaşıyla hortumla alevlere su sıkan, ekiplere hortum taşıyan Ustaoğlu, gece boyu çabaladı.

"Hem bir insan hem de öğretmen olarak sorumluluk hissediyorum"

Tuğçe Ustaoğlu, AA muhabirine, 2 yıl önce kentte yaşanan bir orman yangınını öğrendiğinde ağaçları ve orman canlılarını korumak için orman gönüllüsü olmaya karar verdiğini söyledi.

Bu nedenle çeşitli kuruluşlardan yangınla mücadele eğitimi aldığını anlatan Ustaoğlu, ardından orman yangınına müdahale eden kurumların koordinesinde söndürme çalışmalarında yer almaya başladığını belirtti.

Ustaoğlu, hem bir insan hem de öğretmen olarak sorumluluk hissettiğini ifade ederek, "Ormanları yanarken görünce dayanamadım, dedim ki 'Benim bu işi yapmam gerekiyor.' Çünkü ben bir öğretmenim ve benim bir sorumluluğum var. Gelecekteki nesillere bir sorumluluğum var. Bu şekilde eğitimlere başladık. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bugüne kadar birçok yangında gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katkı verdiğini dile getiren Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yangına da ailemin evinden çıkıp geldim. Arkadaşımla birlikteyiz. Diğer arkadaşlarımız da farklı bölgelere gitti. Olası çok ciddi bir riskte bir şekilde geri plana geçiyoruz. Söndürmeye katılıyoruz. Arama kurtarma ya da farklı eğitimler almadığımız için onlara girmiyoruz. Kendi imkanlarımızla geliyoruz. Koordinasyon merkezinden yönlendirmeyle belirlenen alana çıkıyoruz."

Başka bir orman gönüllüsü iş makinesi operatörü Buğra Çalış (34) da 17 yaşından beri orman gönüllüsü olduğunu söyledi.

"Yeşil Vatan"ı korumak için uğraştıklarını belirten Çalış, "Sağlımız yerinde olduğu sürece her türlü yardıma koşuyoruz. Türkiye'nin her yerine motorumla gidiyorum. Yangınlara müdahale etmeye çalışıyorum." dedi.

Buca'da dün çıkan yangın, gece boyunca süren müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

