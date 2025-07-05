Buca\'da Orman Yangınına Neden Olan 1 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde ruhsatsız yapı inşaatında demir kesimi ve kaynak işlemi esnasında orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde önceki gün Y.Ö'ye ait ruhsatsız inşaatta demir kesimi esnasında orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden N.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A. ile S.Ö. ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde önceki gün başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle dün kontrol altına alınmıştı.

Yangına bölgede ruhsatsız olduğu belirtilen inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.