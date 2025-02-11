Buca'da Özgecan Aslan Anma Töreni ve Kadın Danışma Merkezi Açıklamaları - Son Dakika
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Buca'da Özgecan Aslan Anma Töreni ve Kadın Danışma Merkezi Açıklamaları

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Özgecan Aslan'ın katledilişinin 10'ncu yılında, adının yaşatıldığı Kadın Danışma Merkezi'nde yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekti. Duman, kadınların ekonomik bağımsızlığı için yeni danışma merkezleri açacaklarını ve meslek edindirme kursları düzenleyeceklerini açıkladı.

11.02.2025 15:40  Güncelleme: 16:46
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı, katledilişinin 10'uncu yılında adının yaşatıldığı merkezde andı. Kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğine dikkati çeken Duman, "Cezalar yeterli değil, kadınları koruyan yasalar yeterli değil, eğitim yeterli değil... En kötüsü bu konularda toplum olarak bir adım atıldığını, bir hamle yapıldığını göremiyoruz dedi.

Başkan Duman, 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin'deki okulundan evine dönerken bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan'ı, Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde andı. Duman, "Cezalar yeterli değil, kadınları koruyan yasalar yeterli değil, eğitim yeterli değil... En kötüsü bu konularda toplum olarak bir adım atıldığını, bir hamle yapıldığını göremiyoruz" diye konuştu.

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'ne başvuruda bulunan kadın sayısının yüksek olduğunu vurgulayan Duman, ilçedeki ihtiyaçlar çerçevesinde Gediz, Göksu ve Evka-1 gibi bölgelerde yeni danışma merkezleri açmak istediklerini belirtti. Duman, şunları söyledi:

"Yeni merkezler açacağız"

"Bölge taleplerine göre yeni danışma merkezleri kurmayı istiyoruz. Burada yapılan çalışma çok önemli, ilçemizde en az iki tane daha merkez yapmalıyız, üç tane bile olabilir. Yaşanan sıkıntıların en büyük sebebi, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığının olmaması... O nedenle kadınlarımız için hayata geçirdiğimiz meslek edindirme kurslarını önemsiyoruz. Esnaf ve vatandaşlarla yapmış olduğumuz iş birliği ile kadınlarımızın istihdamını da sağlayacağız. Kadınların özgürlüğünü arttırdığımızda ben inanıyorum ki merkezimize başvuran kadın sayısı da azalacaktır."

"Merkezimiz kadınların umutlarını yeşerten bir yer oldu"

Özgecan Aslan'ın isminin yaşatıldığı ve ilçede yaşayan kadınlara sosyolojik, psikolojik ve hukuksal destek verilen Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli olduğuna değinen Duman, "Uzman psikolog ve sosyolog arkadaşlarımızın yanı sıra hukuki açıdan da yüzlerce kadın, ihtiyaç duyduğu desteği merkezimizde alabiliyor. Merkezimizde emek veren, yaşadığı sorunları paylaşmak, çözümler bulmak isteyen kadınların yeniden ayağa kalkmasına olanak sağlayan ve başka Özgecanların bu acı kaderi yaşamaması için mesai veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Merkezimiz sadece bir bina değil, kadınların umutlarını yeniden yeşerttikleri bir yer oldu" ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla binlerce kadının yaşamına dokunuyor. Merkez, psikolojik ve hukuksal danışmanlık ile sosyolojik farkındalık çalışmaları yürütüyor. Merkezdeki uzman sosyolog ve psikologlar, aile danışmanlığı, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk problemleri, boşanma ve etkileri, öfke kontrolü gibi birçok konuda çözüm sağlayıcı bilgiler ile kadınların yanında oluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da Özgecan Aslan Anma Töreni ve Kadın Danışma Merkezi Açıklamaları - Son Dakika

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