Buca'da Tarihi Demiryolu Hattı Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Buca'da Tarihi Demiryolu Hattı Yeniden Hayat Buluyor

Buca Belediyesi, uzun yıllar atıl kalan tarihi demiryolu hattını modern bir yaşam alanına dönüştürmek için projeler geliştiriyor. Yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile donatılan proje, Bucalıların beğenisini kazanmış durumda.

12.04.2025 15:02  Güncelleme: 15:17
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, tarihi demiryolu hattını terk edilmiş görüntüsünden kurtararak çocuk oyun parkı, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile "yeni bir çekim merkezine" dönüştürmeyi planlıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Hepimizin hatıralarında önemli izler bırakan bu hattı yeniden ilçemize kazandıracağımız için çok mutluyuz" dedi.

Buca Belediyesi, uzun yıllar boyunca atıl duran tarihi demiryolu hattını yenileyerek ilçenin merkezinde modern ve konforlu yeni bir yaşam alanı yaratıyor. Çalışmalarında sona yaklaşılan proje kapsamında demiryolu hattı, yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme noktaları, egzersiz ve çocuk oyun alanları ile donatılıyor. Tarihi demiryolu rayları da modern projeye entegre edilerek Buca'nın geçmişine atıfta bulunuluyor. Engelli dostu uygulamaları ile dikkati çeken alanda, bir de çay-kahve gibi ürünlerin uygun fiyata sunulacağı Vagon Kafe hizmete açılacak.

Toplam 2 bin metre uzunluğundaki alan, çalışmalar henüz sonlanmamış olmasına rağmen vatandaşların uğrak noktası oldu. Yapılan projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Bucalılar, Buca Belediyesi'ne teşekkür ederek, semtin çehresinin değiştiğini söyledi.

Bir Bucalı olarak yakın zamanda sonlanacak projenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır atıl olan bir alanı günümüzle buluşturuyoruz. Yeni bir nefes alanı yaratarak değerli Bucalıların hizmetine sunacağız. Tarihi demiryolu hattı ilçede eski Buca ruhunu yaşatan önemli bir alan. Bu çalışmamız Buca'nın geçmişine saygı projesi olacak. Hepimizin hatıralarında önemli izler bırakan bu noktayı yeniden ilçemize kazandıracağımız için çok mutluyuz. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin hemen yanı başında olan 5 dönümlük alan için de öğrenci odaklı modern bir proje hazırlıyoruz. Proje kapsamında, tarihi istasyon binası yenilenerek, öğrenci lokantası ve kitap kafeye dönüştürülecek. İlçede hayata geçirdiğimiz çalışmalarda, kent belleğinden, tarihinden ve dokusundan kopmadan çevreye uygun bir şekilde ilerlemeye özen gösteriyoruz. Bu tutumumuz diğer çalışmalarımız için de devam edecektir."

Ne yapılıyor?

Projenin başlangıç alanı, tarihi tren istasyonundan Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne uzanıyor. 305 metrelik bu alanda bin 450 metrekare yeşil alan oluşturularak belli kısımlarında raylar gün yüzünde bırakıldı, ayrıca burada 40 araçlık otopark yapılıyor. İkinci alan, Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nden Hipodrom kavşağına kadar olan bin 250 metrelik kısmı kapsıyor. Burada bisiklet yolu ve yumuşak zemin olarak adlandırılan yürüyüş yolu, bir adet basketbol sahası, iki adet fitness alanı, iki adet ileri yaş grubu egzersiz alanı, 23 araçlık otopark yer alıyor. Ayrıca farklı tipte ağaçlar, çiçek ve bitkiler dikilip çim çalışması yapılarak 4 bin metrekare yeşil alan oluşturulacak. Üçüncü alan ise Şirinyer Hipodrom kavşağından İzban İstasyonu'na kadar olan 350 metrelik mesafeden oluşuyor. Burada, tarihi tren yolu hattını korumak amacıyla raylar ve ahşap traversler açık bırakıldı ve bu hattın içerisine zeytin ağacı, farklı tipte bitkiler dikilerek hattın içi yeşillendirildi. Bu hattın sağ kolunda, bin 400 metrekare yeşil alan oluşturularak peyzaj çalışması yapılıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da Tarihi Demiryolu Hattı Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

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