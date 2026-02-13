Buca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 947 gram esrar ile 370 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi; 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca'nın Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve önceki gün yapılan operasyonda; 1 kilo 947 gram esrar, 2 hassas terazi, 370 sentetik uyuşturucu hap ve 56 bin 860 TL ele geçirdi. Operasyonda H.B., B.A., B.A., H.Z, M.A.J.K., İ.Z., S.Ç. ve Ş.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.