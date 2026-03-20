İzmir'in Buca ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Buca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.O'nun Atatürk Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 300 gram esrar, hassas terazi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.O. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
