Buca'da Vektörle Mücadele İçin Ekipler Sahada

(İZMİR) - Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte halk sağlığını tehdit eden vektörlere karşı seferberlik başlattı.

Buca Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaz aylarını daha konforlu geçirmesini sağlamak amacıyla biyosidal ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Uzman kadro ile yürütülen çalışmalarda, hastalık taşıma riski bulunan vektörlere karşı ilçenin dört bir yanında kapsamlı çalışma gerçekleştiriliyor. Buca Belediyesi, ziraat mühendisi, kimyager, ziraat teknikeri ve deneyimli sertifikalı uygulayıcılardan oluşan sekiz kişilik ekip ve üç tam donanımlı araçla haftanın altı günü, 08.00 ila 21.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet veriyor.

Üç aşamalı etkin mücadele stratejisi

Buca Belediyesi ekipleri, vektör popülasyonunu kontrol altına almak için stratejik bir plan uyguluyor. Öncelikle taban (rögar) çalışmaları yapılıyor. Rögarlara uygulanan larvasit, insektisit ve rodentisitler ile sinek larvaları, hamam böcekleri ve haşerelerin kaynağında kurutulması hedefleniyor. İkincil olarak yüzey ve alan ilaçlaması yapılıyor. Bu çalışma ile durgun sular, su kanalları ve çöp toplama alanları gibi üreme noktaları sürekli denetim altında tutuluyor. Ayrıca park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında yapılan müdahalelerle halka rahat bir nefes aldırılıyor.

Mücadelenin son aşamasında ise akşam saatlerinde araç üstü ULV makineleri devreye giriyor. İlaçların mikron düzeyinde havaya püskürtülmesiyle, uçkun haldeki sinek popülasyonu minimize ediliyor. İlaçlama çalışmalarında halk sağlığına zarar vermeyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ürünler kullanılırken, ilçe genelinde yaz boyunca mücadele aralıksız devam edecek.