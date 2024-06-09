Buca Metrosu'nda Ağaçlar Koruma Altına Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Metrosu'nda Ağaçlar Koruma Altına Alınıyor

Buca Metrosu'nun yapım çalışmaları nedeniyle Doğuş Caddesi üzerindeki ağaçlar koruma altına alınacak. Sökülen ağaçlar fidanlıklarda bakıma alınacak ve inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek.

09.06.2024 11:22  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Buca Metrosu'nda çalışmalar hızla sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu'nun yapım çalışmaları nedeniyle Doğuş Caddesi üzerindeki ağaçlar koruma altına alınacak. Yerlerinden özel yöntemlerle alınacak ağaçlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda bakılacak. Sökülen ağaçların bir kısmı kentteki yeşil alanlara, bir kısmı ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu'nda 4 tünel açma makinesi (TBM) ile kazılar son hızıyla devam ediyor. Tünel kazılarının başlayabilmesi ve istasyonların inşa edilebilmesi için şantiye alanındaki ağaçlar koruma altına alınıyor. Daha önce General Asım Gündüz İstasyonu bölgesindeki Şelale Parkı ve Hasanağa Bahçesi İstasyonu bölgesinde yer alan Atatürk Parkı'ndaki ağaçları budayarak taşıyan Büyükşehir ekipleri, çalışmaların başlayacağı Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu bölgesindeki yeşil alanı korumaya alacak. Bu kapsamda Doğuş Caddesi üzerinde bulunan ağaçlar yerlerinden özel yöntemlerle çıkarılacak. Ağaçlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklara götürülerek bakıma alınacak. Sökülen ağaçların bir kısmı kentteki yeşil alanlara, bir kısmı ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek.

Günlük 400 bin yolcu

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yapımı süren Buca Metrosu'nun araçlarla birlikte 765 milyon Euro'ya tamamlanması öngörülüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Doğuş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Metrosu'nda Ağaçlar Koruma Altına Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:22:31. #1.12#
SON DAKİKA: Buca Metrosu'nda Ağaçlar Koruma Altına Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement