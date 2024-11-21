Buca Metrosu Tünel Kazıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Buca Metrosu Tünel Kazıları Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu için tünel kazılarına devam ediyor. 450 tonluk tünel açma makinesi parçalar halinde General Asım Gündüz İstasyonu'na taşınacak. Taşıma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

21.11.2024 19:50
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nun tünel kazıları tüm hızıyla devam ediyor. Üçyol Hat Başı Şaftı'na ulaşan 450 ton ağırlığındaki tünel açma makinesi bu geceden itibaren (TBM) General Asım Gündüz İstasyonu'na taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'den taşıma işlemi sırasında trafiğe kapanacak bazı güzergahlara ilişkin uyarılarda bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Üçyol - Buca Metrosu'nda tünelleri kazan dört adet TBM çalışmalarını sürdürüyor. Yer altında ilerleyen 100 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton ağırlığındaki dev makinelerden biri bu geceden itibaren parçalar halinde Üçyol Hat Başı Şaftı'ndan General Asım Gündüz İstasyonu'na taşınacak.

Büyükşehir yurttaşları uyardı

Taşıma nedeniyle; 21 Kasım Perşembe gecesi (20.00) ile 24 Kasım Cumartesi gecesi 23.59'a kadar, Uğur Mumcu Parkı'ndan itibaren Ali Rıza Avni Bulvarı, Eski İzmir Caddesi'nin bir kısmı ve 526/5 sokakta araç park edilmemesi gerekiyor. Dev makine parçalarının indirileceği General Asım Gündüz İstasyonu'nda ise 22 Kasım Cuma gecesi (20.00) ile 25 Kasım Pazartesi sabah 07.00'a kadar istasyonun Yeşillik Caddesi bölümünde kalan bölüm trafiğe kapalı olacak. Bu sürede sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecek.

Kaynak: ANKA

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