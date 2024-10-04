Buca'nın 2025-2029 Stratejik Planı Mecliste Onaylandı

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(İZMİR) - Buca'nın beş yıllık hizmet rotasını belirleyecek 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı mecliste kabul edildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Hizmet rotamızı belirleyen bu önemli adım, ilçemize değişim olarak geri dönecek ve yarınlarımıza ışık tutacaktır" dedi.

Buca Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Başkan Duman'ın yönettiği oturumda, 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı ve 2025 Mali Yılı Performans Programı görüşülerek oy çokluğu ile onaylandı. Duman, stratejik planın belediye bürokratları, müdürler ve çalışanlar tarafından aylardır sürdürülen bir çalışma sonucu oluşturulduğunu söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Duman, "Buca'mızın beş yılını planlayan çalışmalarımızı hazırladık ve bugün meclise getirdik. Buca'mızı ileriye nasıl taşıyabiliriz, daha yeşil nasıl yapabiliriz? Ciddi bir riskli yapı stokumuz var. Kentsel yenilemeyi yaparken, kentin planlamasını yaparken 'İhtiyaçları nasıl karşılarız, vatandaşımızın nasıl daha rahat yaşamasını sağlarız, Buca'mıza yakışan bir şekilde yaşam nasıl sağlarız' diye düşünerek çalışmalarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Buca Belediyesi'nin okullarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının Milli Eğitim tarafından engellenmesini de değerlendiren Duman, şunları aktardı:

"Olağanüstü durumlarda, Belediye Kanunu'na göre okullarımıza hizmet götürebiliyoruz. Zorunluluk yok. Kanun, 'Yapabilir' diyor, 'Yapar' demiyor. Biz de durumdan kendimize vazife çıkararak çalışmamızı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın kirli ortamlarda, pis ortamlarda okumasını asla istemediğimiz için Belediye Kanunu'nun 'Yapabilir' kısmından inisiyatif çıkarıp okullarımızı temizledik. 10 tane okul müdürü bize temizlik için dilekçe vermişti. Üç tanesini temizledik, iki okul ekiplerimizi kapıdan geri çevirdi. Beş okul ise hizmet talebini geri çekti. Yoksa biz gerekli teçhizatlar ve ekibimizle okulları temizlemeye hazırdık."