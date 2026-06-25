Buca'da 15 yeni zabıta memuru göreve başladı

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nde göreve başlayan zabıta memurları için düzenlenen törende konuşan Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Hepimiz vatandaşın emrindeyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Buca Belediyesi, zabıta kadrosunu genç ve dinamik personelle güçlendirmeyi sürdürüyor. Yoğun eleme sürecini başarıyla tamamlayan 15 yeni zabıta memuru, Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle görevlerine başladı. Törene Başkan Vekili Hüseyin Benzer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

"TÜM AMACIMIZ HALKA HİZMET ETMEK"

Yeni memurlara hitap eden Başkan Vekili Hüseyin Benzer, zabıta personelinin belediyenin sahadaki temsilcisi olduğunu belirterek, görevlerini hukuk, adalet ve etik kurallar çerçevesinde yürütmeleri gerektiğini söyledi. Vatandaşlarla iletişimde saygı ve empatiyi esas almalarını isteyen Benzer, şunları söyledi:

"Bizim tüm amacımız vatandaşa hizmet etmek. Hepimiz vatandaşın emrinde çalışıyoruz. Onların üstünde değiliz, aksine onların emrinde olan insanlarız. Sizler nasıl belediye çalışanı iseniz, ben de Buca halkının bir çalışanıyım. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer meseleye böyle bakarsak ve etik kuralları uygularsak, hizmetler aksamadan yürütülür. İnsanlarımızı horlamayacağız, zorlamayacağız. Arkadaşlarımız dışarıda bizleri temsil ettiği için, belediyeyi temsil ettiği için, çok dikkatli davranacaklardır, çok çalışacaklardır. Görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, arkadaşlarımızı sahaya uğurluyoruz."

ADAY MEMURLUK SÜRECİ BAŞLADI

Göreve başlayan 15 zabıta memuru, mevzuat kapsamında bir yıllık aday memurluk sürecine girdi. Bu süre boyunca temel ve hazırlayıcı eğitimler ile staj programlarını tamamlayacak olan personel, yapılacak değerlendirmelerin ardından asaleten görev yapmaya hak kazanacak.