Buca U14 Takımı İzmir Şampiyonu Oldu

(İZMİR) - Buca Belediye Spor U14 Futbol Takımı, İzmir şampiyonası finalinden galibiyetle çıkarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Buca Belediye Spor U-14 Futbol Takımı, rakibi Yamaç Gücü Spor U-14 Futbol Takımı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanan takımı tebrik eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Buca, sporun ve genç yeteneklerin kenti. U-14 takımımızın gösterdiği üstün performans hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımızı, teknik ekibimizi ve ailelerini yürekten tebrik ediyorum, Türkiye şampiyonasında da başarılar diliyorum" diye konuştu.
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