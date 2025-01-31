Buca U14 Takımı İzmir Şampiyonu Oldu

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(İZMİR) - Buca Belediye Spor U14 Futbol Takımı, İzmir şampiyonası finalinden galibiyetle çıkarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Buca Belediye Spor U-14 Futbol Takımı, rakibi Yamaç Gücü Spor U-14 Futbol Takımı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanan takımı tebrik eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Buca, sporun ve genç yeteneklerin kenti. U-14 takımımızın gösterdiği üstün performans hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımızı, teknik ekibimizi ve ailelerini yürekten tebrik ediyorum, Türkiye şampiyonasında da başarılar diliyorum" diye konuştu.