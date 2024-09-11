Bucak'ta Darbe: Komşu Tutuklandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde arazide hayvan otlatan komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Boğazköy köyünde keçilerini otlatan Rahmiye T. (59) daha önceden aralarında husumet bulunan komşusu N.A. (41) tarafından darbedildi.

Kafasından ve kolundan yaralanan kadın, ailesi tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının şikayeti üzerine N.A. jandarma ekibince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki aile arasında 2 yıl önceki cinayet olayı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.