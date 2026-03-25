Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İbrahim Ö. idaresindeki 07 ACU 706 plakalı otomobil, Isparta-Antalya yolu Elsazı köyünde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?