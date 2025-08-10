Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali U. (60) idaresindeki 15 PH 550 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Oğuzhan Kent Ormanı Kavşağı'nda Uğraş C. (53) yönetimindeki 34 KMH 540 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Ali U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?