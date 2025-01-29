Burdur'un Bucak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osman G. idaresindeki 15 ABH 72 plakalı otomobil, Atilla Mahallesi Deliktaş Caddesi'nde park halindeki 07 ZC 671 plakalı kamyonun kasasına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralı, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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