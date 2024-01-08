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Burdur'un Bucak ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'un Bucak ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada kağıda emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. H.E.T., Y.A. ve E.Z. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur\'un Bucak ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı
08.01.2024 - 12:11,
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Burdur'un Bucak ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kağıda emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki H.E.T. (22), Y.A. (20) ve E.Z. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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