BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 sefer daha iptal - Son Dakika
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BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 sefer daha iptal

BUDO\'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 sefer daha iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. BUDO'nun bugün 12.55'e kadar olan 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

15.02.2024 13:16  Güncelleme: 13:17
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun bugün 12.55'e kadar olan 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 sefer daha iptal - Son Dakika
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