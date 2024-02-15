Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun bugün 12.55'e kadar olan 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 sefer daha iptal - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını veren DHKP-C merkez komite üyesi 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında karar çıkarılan isimlerden biri de Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?